РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Подольское территориальное управление (ТУ) ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в ходе реорганизации приняло в состав Ленинское ТУ в составе четырех пожарных частей, одной пожарно-спасательной части и четырех пожарно-спасательных постов (ПСП), сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

Завершился первый этап организационно-штатных мероприятий в Подольском ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас». В итоге семь из 21 территориальных управлений влились в состав соседних ТУ и прекратили с 1 июля свое существование в составе Московской областной противопожарно-спасательной службы.

«Подольское ТУ передало под юрисдикцию Можайского три структурных подразделения и один ПСП, дислоцирующиеся в Наро-Фоминском городском округе. При этом приняло в свой состав полноценное территориальное управление, называемое ранее Ленинским в составе четырех пожарных частей, одной пожарно-спасательной части и четырех ПСП. В результате чего штатный состав теперь уже подольчан с учетом отторжения и присоединения увеличился почти на 140 человек и составил около 500 работников», - говорится в сообщении.

На совещании работники аппарата управления Подольского ТУ познакомились с руководящим составом присоединенных частей. Собрание 1,5 часа проходило в зале совещаний нового здания пожарного депо в микрорайоне Кузнечики Подольска и собрало более 30 специалистов. Помимо процедуры знакомства с направлениями деятельности работников аппарата управления, собравшиеся обсудили служебные вопросы и наметили пути взаимодействия.