РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске в ходе рейда выявили два объекта питания и кальянную, которые пускали в помещения посетителей и тем самым нарушили ограничения, наложенные в период пандемии, сообщается на сайте администрации округа.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации Подольска во вторник провели рейд по исполнению субъектами потребительского рынка требований постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ходе мониторинга обращали внимание на организацию работы предприятий общественного питания.

«Осмотрели 12 объектов, в некоторых выявили нарушения. Два объекта общественного питания и одна кальянная пускали посетителей в помещение. Нарушения устранили сразу же. В случае повторного несоблюдения требований постановления сведения направят в надзорные органы для принятия мер административного воздействия», - говорится в сообщении.

В ходе мониторинга разъясняли требования постановления, согласно которому с 28 марта приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. За исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

В частности, запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Информацию о снятии ограничений доведут до предпринимателей дополнительно после соответствующих изменений в постановление губернатора Московской области, согласованных с Роспотребнадзором.