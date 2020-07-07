РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Подрядчик приступил к укладке более 900 квадратных метров нового асфальтового покрытия на улице Малой в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. Во вторник на улице Малой подрядная организация «СевСтрой» приступила к работам по укладке нового асфальтового покрытия, площадь которого составит более 900 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Работы будут завершены до конца дня.