РИАМО - 7 июл. Курьеры логистического партнера Delivery Club начали получать долги по заработной плате, за вторник и среду они будут полностью погашены, говорится в сообщении пресс-службы Delivery Club.

«Мы возмущены отношением логистического партнера к своим обязательствам, договор с ним находится в стадии расторжения. Сервис работает в штатном режиме, количество курьеров на смене ежедневно соответствует плановому», — говорится в сообщении.

В Сети сообщалось, что руководство компании с мая этого года по настоящее время не выплатило заработную плату минимум 30 сотрудникам.

По данному факту во вторник была назначена доследственная проверка.