РИАМО - 7 июл. С начала запуска сервиса «Градпроработка онлайн» в Подмосковье пользователи проверили с его помощью порядка 700 тысяч земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству региона.
В 2019 году для жителей и представителей бизнеса был реализован ряд онлайн-сервисов: «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом» и «Агроанализ», они доступны по ссылке https://rgis.mosreg.ru. С их помощью можно получить информацию о возможных градостроительных ограничениях земельных участков, строящихся объектов, о пересечении границ участка с землями селхозназначения, не выходя из дома.
Он уточнил, что почти 700 тысяч кадастровых номеров земельных участков прошли проверку через сервис, а это значит, что каждый из собственников сэкономил время и получил информацию о потенциале земельного актива, не выходя из дома. Это главный плюс цифровизации.
По его словам, большее количество запросов за последнее время поступило по городским округам Раменский, Дмитровский, Одинцовский и Чехов.
На втором месте по популярности сервис «Стройка рядом с домом», который предоставляет сведения о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 километров от него.
С апреля 2020 года стал доступен еще один онлайн сервис - «Кадастровому инженеру», посредством которого можно узнать актуальную информацию по земельному участку, находящемуся на стадии формирования или изменения, и еще не внесенному в ЕГРН.
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