РИАМО - 7 июл. С начала запуска сервиса «Градпроработка онлайн» в Подмосковье пользователи проверили с его помощью порядка 700 тысяч земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству региона.

В 2019 году для жителей и представителей бизнеса был реализован ряд онлайн-сервисов: «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом» и «Агроанализ», они доступны по ссылке https://rgis.mosreg.ru. С их помощью можно получить информацию о возможных градостроительных ограничениях земельных участков, строящихся объектов, о пересечении границ участка с землями селхозназначения, не выходя из дома.

«Самый популярный на сегодня ресурс - «Градпроработка онлайн», где пользователь может узнать о видах разрешенного использования земельного участка, его градостроительных ограничениях (при наличии) или о порядке согласования строительства в зонах с особыми условиями использования территории», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он уточнил, что почти 700 тысяч кадастровых номеров земельных участков прошли проверку через сервис, а это значит, что каждый из собственников сэкономил время и получил информацию о потенциале земельного актива, не выходя из дома. Это главный плюс цифровизации.

По его словам, большее количество запросов за последнее время поступило по городским округам Раменский, Дмитровский, Одинцовский и Чехов.

На втором месте по популярности сервис «Стройка рядом с домом», который предоставляет сведения о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 километров от него.

С апреля 2020 года стал доступен еще один онлайн сервис - «Кадастровому инженеру», посредством которого можно узнать актуальную информацию по земельному участку, находящемуся на стадии формирования или изменения, и еще не внесенному в ЕГРН.