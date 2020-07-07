РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Все общестроительные работы в пристройке к кадетской школе Люберец должны завершится к концу июля, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий провел выездное совещание со строителями на стройплощадке кадетской школы.

«Мы регулярно здесь проводим выездные проверки и совещания, потому что объект крайне важен. Сегодня - 7 июля, а первое сентября уже близко, школа должна быть готова к новому учебному году. Здесь будет блок начальных классов. Школа строится по последним стандартам. Пандемия чуть замедлила темп, но школа должна быть готова к 1 сентября. Все работы в графике», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что к концу июля все, что связано с общестроительными работами, с фасадом должно быть завершено.