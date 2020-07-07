РИАМО - 7 июл. Деструктивному влиянию от информации, распространяемой в Сети, подвержено около 40 миллионов жителей России, из них порядка 7 миллионов - дети, сообщила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Мы считаем, что каждый второй подросток в России подвергается деструктивному воздействию. Сейчас под влиянием деструктивного константа находится 39 миллионов человек, из них семь миллионов - это аккаунта детей», - сказала Мизулина.

Она уточнила, что приводит данные за прошлый год.

По ее словам, что в Рунете в основном деструктивное воздействие оказывают группы в социальных сетях, в которых рассказывается о насилии, жестокости и массовых убийствах.