РИАМО - 7 июл. Советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов в здании Лефортовского районного суда не признал вину в государственной измене, сообщает ТАСС.

«В ходе допроса Сафронов вину в передаче сведений, составляющих гостайну, не признал», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Он подчеркнул, что в течение десяти дней Сафронову должны предъявить официальное обвинение по данному делу.

Сафронова задержали в столице во вторник. Экс-журналиста и нынешнего советника главы «Роскосмоса» подозревают в передаче сведений, составляющих государственную тайну (госизмена), представителю одной из спецслужб стран НАТО.

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