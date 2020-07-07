РИАМО - 7 июл. Бутылки воды раздают во вторник бесплатно на Ленинградском вокзале столицы из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«Бутылку можно взять с собой в поезд», - говорится в сообщении.

В столице во вторник температура достигла 30 градусов, это случилось четвертый раз за лето и первый раз в июле.

Также из-за жары на семи станциях МЦК во вторник раздают питьевую воду. Бутылки с водой можно получить на станциях «Андроновка», «Локомотив», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Окружная», «Стрешнево» и «Зорге».