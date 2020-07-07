РИАМО - 7 июл. На западных территориях Подмосковья и на северо-западе Москвы в ближайшее время может выпасть град, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Западные районы Московской области и, может, район Тушино это может задеть. Там наблюдались градовые ячейки. Сейчас в западной части Подмосковья идет усиление ветра, это говорит о том, что приближается зона ненастья с грозами», - сказала Позднякова.

Она добавила, что появление смерча в регионе спрогнозировать невозможно.

Как передает корреспондент РИАМО, на Митинской улице в Северо-Западном округе Москвы небо заслонили черные тучи, стало темно, как ночью. На улице дует очень сильный ветер, вдалеке видны молнии.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, ожидаются смерч и град.

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