РИАМО - 7 июл. По итогам проведенных Госадмтехнадзором Московской области надзорных мероприятий по своевременному окосу травы, опиловке сухих деревьев и обрезке кустарников в общественных местах, за две недели проведены работы на 1162 общественных пространствах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«В результате проведенных мероприятий по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора окошено 189 скверов, 361 территория вдоль дорог, более 250 общественных пространств, а также 212 территорий детских площадок, - сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

В соответствии с областным законодательством в вышину трава не должна превышать 20 сантиметров. Несоблюдение установленных правил является административным правонарушением.

В теплое время года высокий травостой в общественных местах, а в особенности около детских площадок является благоприятной средой для распространения паразитов.