РИАМО - 7 июл. Пожарные нормативы, которыми нужно руководствоваться при строительстве новых домов, устарели, при современных методах тушения не нужны широкие пожарные проезды вокруг домов, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

«При планировании застройки территорий есть вещи, которые давно нуждаются в пересмотре, так как уже не являются актуальными. В их число входят пожарные нормативы», - сказал Кузнецов.

По его словам, правила требуют проектирования широких пожарных проездов вокруг домов, в то время как они занимают много места и не нужны при современных методах тушения.