РИАМО – 7 июл. В Минэкономразвития РФ рассказали, что у россиян нет резкого падения доходов, а потребительский спрос с мая показывает рост, сообщает Газета.ru.

В ведомстве также отметили, что Центробанк также фиксирует замедление падения доходов населения к началу мая.

«Таким образом, в ведомстве прокомментировали результаты исследования, проведенного в июне СК «Росгосстрах жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива». По данным исследования, 45% опрошенных утверждают, что их среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей, тогда как до введения ограничений из-за пандемии, данный показатель составлял 38,1%», - говорится в сообщении.

Информация о доходах населения во втором квартале 2020 года появится 17 июля.