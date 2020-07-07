РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина с 10 июля занятия по йоге будут проходить также и по пятницам, ранее их проводили только по воскресеньям, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, теперь хатха-йога в парке также по пятницам в 17:30 на лужайке возле спортплощадки для начинающих и продолжающих. Именно с этого направления и начинают знакомство с древней системой йогического учения. Это самое распространенное направление лучше всего подходит для новичков. С собой нужен коврик, удобная одежда для занятий, вода, головной убор. Вести занятия будет Юлия Ганюченко», - говорится в сообщении.

По воскресеньям занятия проходят с 10:00 до 12:00 на поляне за памятником Виктору Талалихину около главного входа.