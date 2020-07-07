РИАМО – 7 июл. Дизайнер и эксперт по моде Влад Лисовец заявил, что российские мужчины боятся на пляжах «косых взглядов» окружающих, так как они не следили за своим телом, сообщает Nation News.

Также эксперт рассказал, что не стоит мужчинам надевать на пляж длинные шорты до колена. Шорты должны быть выбраны в соответствии с фигурой.

«Не совсем правильно ходить на пляже в длинных шортах до колена. Это стало очень популярным. Мужчина в больших шортах-парашютах до колена выглядит крайне странно. Шорты должны быть нормальной длины. Где-то до середины бедра или чуть выше, широкие, не облегающие. Все зависит от фигуры, Главное, чтобы плавки не выглядели странно», — отметил Лисовец.

По мнению Лисовца, длинные шорты предпочитают надевать мужчины, которые переживают за свою репутацию.

Также эксперт отметил, что у многих мужчин есть страх негативных комментариев из-за того, что они не особо уделяли внимание своему внешнему виду.