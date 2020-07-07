РИАМО - 7 июл. Сотрудники правоохранительных органов установили двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении жителя Москвы, трехлетняя дочь которого страдает онкологическим заболеванием, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Известно, что мужчина в Интернете объявил о сборе денег, которые нужны на лечения дочери. Через некоторое время с ним связались двое неизвестных и предложили оказать благотворительную помощь в размере 18 миллионов рублей.

«В ходе разговора один из собеседников попросил потерпевшего перевести ему на счет часть суммы в размере 1 миллиона рублей, якобы для того, чтобы минимизировать свои затраты. Остальные 17 миллионов он пообещал внести на счет медицинской организации. Заявитель перевел на указанный банковский счет 500 тысяч рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Но аферист попросил отправить еще денег на номер мобильного телефона, чтобы оплатить комиссии за перевод, потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По аналогичной схеме злоумышленники похитили 500 тысяч рублей у жителей Республики Северная Осетия - Алания, родителей другого тяжелобольного ребенка.

Счета, на которые были переведены деньги, удалось заблокировать. Личности злоумышленников установлены, сейчас они отбывают наказание в исправительной колонии в Оренбургской области.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.