РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 июл. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий провел богослужение в честь десятилетия со дня освящения храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в Щелкове, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Храм располагается на территории Щелковского хлебозавода, в честь десятилетия его освещения была проведена служба», - говорится в сообщении.

Также Митрополит посетил просфорный цех на территории Щелковского хлебозавода, который был открыт по его благословению. В цеху ежедневно выпекаются просфоры по всем каноническим правилам для монастырей и храмов Московской епархии.