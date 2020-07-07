РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Инспекторы ГИБДД Балашихи 8 июля проведут рейд по пресечению фактов нарушения правил перевозки детей на дорогах Реутова, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 8 июля с 14:00 до 16:00 в городском округе Реутов будет проводиться профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», – говорится в сообщении.

Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле, а также пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны детей-пешеходов и водителей транспортных средств.

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

При нарушении данных требований водителю грозит штраф в размере 3000 рублей.