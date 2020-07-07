РИАМО - 7 июл. В подмосковных Мытищах открылся пятый в Московской области центр помощи при ДТП, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Центр предоставляет информационно-правовую поддержку водителям, попавшим в аварию. На сегодняшний день такие центры работают в Красногорске, Одинцове, Истре и Химках.

«При поддержке Главного управления региональной безопасности и УГИБДД ГУ МВД России по Московской области на базе региональной общественной организации содействия предупреждению дорожно-транспортных происшествий «Союз безопасности дорожного движения» Московской области в 2018 был запущен пилотный проект «Служба помощи при ДТП», - говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья напомнили, что в случае аварии с участием двух автомобилей и без пострадавших закон позволяет самостоятельно оформить дорожное происшествие с помощью европротокола.

Участники ДТП могут обратиться к специалистам центра помощи через телефон экстренной службы 112. Там водители смогут получить грамотную консультацию по фотофиксации и оформлению документов. В этом случае у страховых компаний не будет претензий к заполнению европротокола.

Весь процесс подготовки материалов займет не более одного часа, вместо трех-пяти, если ждать приезда сотрудников полиции.

Центры помощи при ДТП помогли добиться снижения нагрузки на органы Госавтоинспекции путем дистанционного корректного оформления происшествия на месте силами самих участников, а также снизить количество повторных аварий.

«Центры помощи при ДТП обеспечивают необходимую информационную поддержку владельцам автотранспортных средств, ставших участниками ДТП. Данный проект является одним из приоритетных направлений в организации безопасности дорожного движения на дорогах нашего региона», - отметил зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Новые центры помощи в текущем году также планируют открыть в Люберцах, Балашихе, Подольске, Щелкове, Королеве и Ленинском городском округе.