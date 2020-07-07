РИАМО – 7 июл. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против предложения разрешить продажу алкоголя рядом с медицинскими сооружениями, сообщает Nation News.

По данным «Известий», Минпромторг хочет дать регионам России право определять виды медицинской деятельности, которая не препятствует розничной торговле крепкими спиртными напитками.

«Это серьезный шаг против здоровья нации, против поручения президента и того главного индикатива, который он провозгласил на текущий политический период — «80+ лет активного долголетия», это именно против этого решения», - считает Онищенко.

По его словам, россияне и так много пьют, поэтому смягчать правила продажи алкоголя нет смысла.