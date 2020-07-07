РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проведет онлайн-прием жителей Подольска 8 июля.

«Онлайн-прием граждан пройдет 8 июля с 11:00 до 13:00», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обратиться со своим вопросом к депутату можно по номеру телефона: 8(903)222-55-15, через информационную систему «Избиратель - Депутат», электронную почту: m.pavel-podolsk@yandex.ru, социальные сети и интернет-мессенджер Skype.