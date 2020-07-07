На юге Москвы водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в летнюю веранду ресторана «Тануки» на улице Генерала Белова.
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На юге Москвы водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в летнюю веранду ресторана «Тануки» на улице Генерала Белова.
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