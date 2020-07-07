РИАМО - 7 июл. В Подмосковье тарифы на большинство жилищно-коммунальных услуг остались без изменений, при этом за полтора года для более чем 1 миллиона жителей региона тарифы на основные услуги были снижены в пределах от 1% до 22% в разных муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

С 1 июля тарифы на большинство коммунальных услуг остались без изменения, в том числе, тарифы на вывоз мусора, взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, тарифы за содержание и ремонт многоквартирных жилых домов, тарифы на газ.

«Снижение тарифов на коммунальные услуги – результат командной работы, он стал возможен благодаря, в первую очередь проведению административной реформы по преобразованию районов в округа», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Объединение ресурсных организаций в единые теплоснабжающие и гарантирующие организации позволило установить единый тариф в пределах одного города или населенного пункта. Также позитивно повлияла модернизация тепловой инфраструктуры, на что из бюджета правительства региона выделено более 1 миллиарда рублей.

Самое большое снижение тарифов на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение зафиксировано в деревне Селково — на 2082 рубля, селе Шеметово — на 1467 рублей, в деревне Березняки — на 891 рубль. Также в ряде городов и сельских поселениях Серебряных Прудов тарифы снизились на 121 рубль.

В некоторых населенных пунктах городских округов Богородский, Наро-Фоминский, Зарайск, Солнечногорск снижение тарифов на коммунальные услуги составило от 40 до 100 рублей. Выравнивание тарифов прошло в городских округах Сергиев-Посад, Волоколамский, Каширский, Солнечногорский, Талдом и Истра.

На дороговизну и разрозненность тарифов в пределах даже одного поселения за одни и те же коммунальные услуги влияло число коммунальных организаций внутри одного муниципалитета, низкая собираемость платежей населения и организаций за энергоресурсы, большая протяженность сетей, низкая плотностью населения, и высокая изношенность инженерной инфраструктура.

«Работа ресурсных организаций «сообща» позволяет повышать надежность поставки воды и тепла жителям Подмосковья. В целом, переход на систему единого поставщика ресурсов направлен на снижение тарифов для всех потребителей. Выравнивание тарифов происходит поэтапно по округам так, чтобы потребители в одном городском округе получали одинаково качественные услуги по единым тарифам», - подчеркнул Хромушин.

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в стране изменились. Средний рост платы для граждан Подмосковья составил 2% от прежнего уровня цен на услуги ЖКХ, что на 2,1% ниже уровня, заданного правительством России для Московской области на 2020 год. Это наименьший показатель роста стоимости коммунальных услуг.