РИАМО – 7 июл. Редакция газеты «Коммерсантъ» выступила в поддержку своего бывшего журналиста, а ныне советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, сообщает ТАСС.

Во вторник Сафронова задержали в Москве. Его подозревают в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО.

«Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван - настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным», - отметили в «Коммерсанте».

Журналисты издания напомнили, что Сафронов работал в газете много лет и пришел в издательский дом на место своего отца, военного обозревателя, который погиб в марте 2007 года.