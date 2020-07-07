РИАМО - 7 июл. Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».

«Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

Сейчас руководством клуба рассматриваются несколько кандидатов на освободившуюся должность генерального директора.

Решение о назначении на пост планируют принять в ближайшие дни.