РИАМО - 7 июл. Детские сады в Подмосковье вернулись к полноценной работе, при этом в учреждениях необходимо соблюдать все меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это чувствительная тема — когда не с кем оставить ребенка, ломаешь голову, как устроить свою рабочую неделю. Поэтому у жителей был большой запрос на открытие садов. Надеюсь, что нам больше не придется их закрывать и возвращаться к режиму дежурных групп. Но сейчас важно продолжать соблюдать все меры предосторожности», - написал Воробьев в Instagram.

Перед тем, как вернуться в группу детского сада, ребенок должен получить справку. Однако идти в поликлинику не нужно — медработник приедет в садик сам.

«Теперь каждое утро у детей будут измерять температуру, после этого медсестра принимает решение — допускать ребенка к группе или нет», - добавил губернатор.

Во вторник Воробьев проверил, как детский сад №8 в Чехове работает после снятия карантинных ограничений.

Ранее из-за ограничительных мер, направленных на борьбу с Covid-19, детские сады в Подмосковье работали в режиме дежурных групп. С 6 июля детсады вернулись к работе в обычном режиме, в учреждениях дошкольного образования должен соблюдаться санитарно-эпидемиологический стандарт.

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