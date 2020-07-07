РИАМО - 7 июл. Штрафы на общую сумму 244 тысяч рублей и предписания устранить нарушения получили три компании за загрязнение истринских рек, говорится в сообщении пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора установили, что компания «Эстетика отель менеджмент», управляющая клубным отелем, допустила сброс в приток Истры сточных вод с превышением предельно-допустимой концентрацией взвешенных веществ, соединений азота и железа.

«Непосредственно в реку Истру сливало недостаточно очищенные стоки ООО «Грундфос Истра» - завод по производству промышленной продукции. Кроме взвешенных веществ и аммоний-ионов, здесь было допущено превышение ПДК по нитратам», - говорится в сообщении.

Третьим нарушителем оказалась компания «Кулон-Истра», занимающееся управлением недвижимостью. С очистных сооружений компании сточные воды с превышением ПДК взвешенных веществ сливались в безымянный ручей, приток реки Разварни.

Минэкологии проконтролирует исполнение предписаний.