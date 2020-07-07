РИАМО - 7 июл. В Лефортовский районный суд столицы доставили советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, он задержан по подозрению в госизмене, сообщает ТАСС.

«Сафронова привезли к зданию суда на микроавтобусе без номеров с тонированными стеклами. Его завели в здание суда оперативные сотрудники в масках», - говорится в сообщении.

Сафронова задержали в столице во вторник. ФСБ считает, что советник главы «Роскосмоса» работал на одну из спецслужб НАТО. В госкорпорации Сафронов выстраивал внутреннюю информационную политику.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Иван Сафронов не имел доступа к секретной информации.

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