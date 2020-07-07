РИАМО – 7 июл. Мазать обгоревшую на солнце кожу необходимо аптечными кремами с бепантеном, от средств со спиртом и маслами следует отказаться, сообщила врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

«В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем. Это должны быть аптечные средства, содержащие бепантен или другие успокаивавшие и увлажняющие ингредиенты. Не нужно никаких спиртовых, масляных средств», - сказала Жабоева в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнула, что на обгоревшую кожу надо наносить не жирные кремы, а легкие эмульсии. Процедуру необходимо повторять каждые 3-5 часов.

Увлажняющие и успокаивающие средства помогут и в случае шелушения. Любые скрабы в этом случае строго запрещены.

«Если солнечный ожог на лице, при выходе на солнце наносите солнцезащитное средство, потому что такая раздраженная кожа более склонна к гиперпигментации», – добавила эксперт.

Если под рукой нет косметических средств, то обожженную солнцем кожу можно намазать каким-нибудь кисломолочным продуктом.