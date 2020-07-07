РИАМО - 7 июл. Новую школу, рассчитанную на 1100 учеников, построят поселке Нагорное городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По объекту получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию школы. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Особое внимание в ходе проектирования уделят удобству, комфортности и безопасности образовательного учреждения.

Объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.