РИАМО - 7 июл. Никто не пострадал в результате аварии в Южном округе Москвы, где иномарка врезалась в летнюю веранду кафе, сообщается в официальном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в канале появилась информация, что двое человек получили ранения.

«В ДТП пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Днем во вторник на улице Генерала Белова водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и влетел в летнюю веранду ресторана «Тануки».

Видео с места наезда автомобиля на летнюю веранду в Москве>>