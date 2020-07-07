РИАМО - 7 июл. Комитет по конкурентной политике Подмосковья ищет аналитика данных, главной задачей будущего сотрудника - участие в разработке аналитического портала, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Для этого он должен знать, что такое статистический анализ, SQL, Tableau, Power Bi и Amplitude. Приветствуется (но не является обязательным) опыт работы в исследовательских подразделениях университетов или научно-исследовательских организациях», - говорится в сообщении.

Также приветствуется знание одного или нескольких языков программирования и владение английским языком.

В ведомстве обещают достойную зарплату и премию по итогам проекта.