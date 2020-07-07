РИАМО – 7 июл. Доктор медицинских наук, профессор и вирусолог Виктор Зуев рассказал, что благодаря опыту в борьбе с натуральной оспой, система здравоохранения России достойно прошла испытание коронавирусом, сообщает Nation News.

Он вспомнил, что 60 лет назад за неделю почти все жители Москвы и области были привиты от вируса натуральной оспы.

«На моих глазах в течение пяти-семи дней было привито более 6 миллионов человек в Москве и Московской области. Вот как у нас в стране работает санитарно-эпидемиологическая служба», — отметил Зуев.

Он подчеркнул, что этот опыт поможет победить другую инфекционную угрозу в России.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что, скорее всего, Covid-19 вернется зимой, но это не должно ограничивать россиян.

«Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения. Они вынуждены были находиться в замкнутых пространствах. И так они не особо активны, на работу ходить не надо, но у них был свой ритм жизни».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.