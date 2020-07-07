РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 июл. Более 1,5 тысячи выпускников школ городского округа Люберцы сдали ЕГЭ по русскому языку, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«1505 люберецких выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку. Сегодня – второй день испытаний. Большинство ребят проверку знаний прошли накануне», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что все экзамены проходят в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: количество учащихся в аудитории уменьшено, регулярно проводится дезинфекция помещений.

В связи с распространением коронавирусной инфекции даты сдачи экзаменов были передвинуты на более поздний срок. Выпускники, не планирующие поступать в высшие учебные заведения, могут не сдавать ЕГЭ. Тем, кто планирует поступить в вуз, ЕГЭ сдавать обязательно.