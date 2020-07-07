РИАМО - 7 июл. Два человека получили травмы в результате ДТП на юге Москвы, где автомобиль въехал в летнюю веранду кафе, сообщается в официальном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Днем во вторник на улице Генерала Белова автомобиль Nissan влетел в летнюю веранду.

«Автомобиль вылетел на веранду ресторана «Тануки» на улице Генерала Белова, 15. Произошло ДТП с пострадавшими», - говорится в сообщении.

По данным столичной Госавтоинспекции, водитель иномарки не справился с управлением.

Видео с места наезда автомобиля на летнюю веранду в Москве>>