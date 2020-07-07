РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. На детской площадке у одного из домов на улице Карбышева в подмосковной Балашихе установили предупредительный стенд о запрете выгула собак, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Информационный стенд о запрете выгула собак установили на детской площадке около дома №29 по улице Карбышева в Балашихе. Установку провели после обращения жителей микрорайона Южный на портал государственных и муниципальных услуг Московской области», - говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, выполнение любых обращений жителей стало более эффективно благодаря работе подмосковного Центра управления регионом.

ЦУР обеспечивает решение задач по оперативному управлению регионом. Сбор и анализ данных во всех сферах жизнедеятельности Подмосковья производятся в круглосуточном режиме.