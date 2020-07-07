РИАМО - 7 июл. Во вторник утром число пассажиров в автобусах Подмосковья увеличилось на 3%, по сравнению с прошлой неделей, в то же время, по сравнению с началом марта, в транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 34%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Сегодня утром на маршрутах общественного транспорта Подмосковья общее число пассажиров увеличилось на 3% по сравнению с прошлым вторником. Утром 7 июля пассажиры автобусов региона совершили более 512 тысяч поездок», - говорится в сообщении.

При этом, по сравнению с началом марта, в транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 34%. Число школьников в автобусах области сократилось на 88%, а льготных категорий граждан - на 29%.

Сейчас общественный транспорт Подмосковья работает по расписанию рабочего дня. Ежедневно на линии выходит более 9,5 тысяч единиц транспорта. При этом в автобусах по-прежнему действует масочно-перчаточный режим. Это значит, что индивидуальные средства защиты нужно надевать в общественном транспорте.