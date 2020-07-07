РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Семьи Балашихи, имеющие сертификат на региональный материнский капитал, но не использовавшие его средства на получение ребенком образования или улучшение жилищных условий, при рождении или усыновлении еще одного ребенка могут получить в этом и следующем годах выплаты по 50 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ежегодная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей за счет средств регионального материнского (семейного) капитала предусмотрена законодательством Московской области с мая 2020 года до 31 декабря 2020 года. Данное изменение внесено в закон Московской области от 12 января 2006 года №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семей и детей в Московской области» в апреле.

«Для получения ежегодной выплаты необходимо подать заявление по форме, утвержденной министерством социального развития Московской области, и определенный пакет документов. Сделать это можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг uslugi.mosreg.ru или при личном обращении в управление соцзащиты или в МФЦ», – говорится в сообщении.

При оформлении выплат за счет средств регионального маткапитала необходимы паспорт (иной основной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации); сертификат на региональный материнский капитал; свидетельства о рождении детей; документ, подтверждающий место жительства в Московской области.

«Сроки подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) регионального материнского (семейного) капитала: за 2020 год – не позднее 1 апреля 2021 года; за 2021 год – не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года», – заключается в материале.