РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. В соответствии с распоряжением министра образования Московской области с 6 июля в управлении опеки и попечительства по городскому округу Балашиха возобновили предоставление государственных и иных услуг при непосредственном посещении граждан», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 6 июля специалисты органов опеки Балашихи ведут личный прием кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители в части постановки их на учет, ознакомления со сведениями о детях-сиротах и выдачи им направлений на посещение детей-сирот. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде», - говорится в сообщении.

Личный прием возможен только по предварительной записи и при наличии у граждан средств индивидуальной защиты.

Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (495) 522-03-58 и 8 (495) 522-03-59, а также по электронной почте: balashiha-opeka@mail.ru.