РИАМО - 7 июл. Доследственная проверка назначена после сообщений СМИ о невыплате зарплаты сотрудникам одного из сервисов доставки еды, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

В Сети сообщалось, что руководство компании с мая этого года по настоящее время не выплатили заработную плату минимум 30 сотрудникам. По данным СМИ, речь идет о сервисе доставки еды Delivery Club.

«По указанию руководителя Главного следственного управления следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова руководство территориального следственного подразделения выехало в организацию для осуществления личного приема работников», - сообщила Иванова.

В СКР намерены выяснить все обстоятельств случившегося и принять меры по погашению задолженности.