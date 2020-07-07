РИАМО - 7 июл. Федеральная антимонопольная служба РФ запустила ежегодный конкурс для журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию», он приурочен к 30-летию антимонопольного регулирования в России, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«К участию традиционно приглашаются журналисты федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных радиокомпаний и телекомпаний», - говорится в сообщении.

На конкурс принимаются работы, опубликованные в печатных и электронных СМИ, вышедшие на телевидении и радио в период с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года.

В конкурсе представлены номинации «ФАС на телевидении», «ФАС на радио», «ФАС в печати», «ФАС в интервью» (интервью с представителем антимонопольного органа России в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства), «30 лет антимонопольному регулированию в России» (материал о деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации с историческим акцентом).

Кроме того, представлена номинация «Биржевой - значит конкурентный», в которой будут представлены материалы о биржевом товарном рынке и его антимонопольном регулировании.

«В этом году мы отмечаем 30-летие антимонопольного регулирования в России. За эти годы совершенствовалось законодательство, появились новые темы, формы подачи материала, работа со СМИ в целом претерпевает изменения», - прокомментировал статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Он подчеркнул, что ведомству важна обратная связь, а также важно, чтобы развитие конкуренции в РФ делалось профессионально.

«СМИ не раз становились союзниками в деле защиты конкуренции, часто именно по материалам СМИ ФАС возбуждала дела или выдавала предупреждения и предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. В условиях пандемии и распространения фейк-ньюс роль СМИ, правдиво, спокойно и объективно доносящих информацию о ситуации на рынках и деятельности ФАС, стала еще более значимой», - дополнила начальник управления общественных связей ФАС России Ирина Кашунина.

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в один тур без предварительного отбора участников конкурса и квалификационных требований.

Работы принимаются до 1 сентября 2020 года.

Ознакомиться с положениями конкурса, а также подать заявку на участие, можно по ссылке http://konkurs.fas.gov.ru/presscompetition/zayavka.php.