РИАМО – 7 июл. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что его советник Иван Сафронов не имел доступа к секретной информации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ивана Сафронова задержали во вторник по обвинению в госизмене. ФСБ считает, что Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО. В «Роскосмосе» он выстраивал внутреннюю информационную политику.

«Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности Роскосмоса. Доступа к закрытой информации не имел», — сказал Рогозин.

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