РИАМО - 7 июл. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Коломенского городского округа объявили электронный аукцион по продаже нежилого помещения в селе Непецино, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Дом, в котором расположено помещение, расположен в 5 минутах езды от федеральной дороги М-5 Урал», - говорится в сообщении.

Площадь объекта - 46,8 квадратных метров. Начальная цена продажи оценивается в 440 тысяч рублей.

Аукцион пройдет на электронной торговой площадке 5 августа 2020 года. Номер процедуры 37331.