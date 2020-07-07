РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 июл. Щелковский историко-краеведческий музей организовал экскурсии «На колесах», в рамках которых можно узнать историю города, увидеть архитектурные достопримечательности, промышленные объекты, катаясь на велосипеде, самокате или роликах, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Маршрут начинается на Площади Ленина и заканчивается в парке солнечных часов на набережной Серафима Саровского», - говорится в сообщении.

Стоимость экскурсии – 150 рублей с одного человека. Состав групп - не более 12 человек. Дети младше 12 лет допускаются к участию только в сопровождении взрослых.

Экскурсии проходят по субботам в 10:30 и 15:30. Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 часа. Запись по телефону 8(496) 566-52-80.