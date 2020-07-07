РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске возобновили работу семь территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«МБУ горокруга Подольск «МФЦ» со вторника возобновило работу семи территориально-обособленных структурных подразделений. В Подольске на улице Северная, дом 4/14 в здании МУЖРП-4 подразделение работает по вторникам и четвергам с 11:00 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 14:45). Телефон: 8 (800) 550-50-30, далее - 3, добавочный 52263», - говорится в сообщении.

Подразделение на проспекте Ленина, дом 10 работает в те же дни, телефон тот же. На улице Багратиона, дом 21 подразделение работает по понедельникам, вторникам, средам с 8:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 13:45), по четвергам с 10:00 до 19:00 (обед с 14:00 до 14:45), по пятницам с 8:30 до 16:15 (обед с 13:00 до 13:45). Телефон тот же.

На улице Большая Серпуховская, 40/1 работает по вторникам и четвергам с 11:00 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 14:45), по средам и пятницам с 9:00 до 18:00 (перерыв с 14:00 до 14:45), субботам с 9:00 до 16:45 (перерыв с 14:00 до 14:45).

На Армейском проезде, дом 3 помещение 4 работает во вторник с 11:00 до 20:00; среду с 9:00 до 18:00; четверг с 11:00 до 20:00; пятницу с 9:00 до 18:00; субботу с 9:00 до 16:45. Телефон тот же.

В поселке Быково на улице Центральная, дом 5 работает по понедельникам с 9:30 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30, по вторникам, четвергам с 9:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Информация о готовности документов по телефону 8 (800) 550 50 30 далее - 3, добавочный 52286.

В микрорайоне Львовский на улице Красная, дом 2А работают два окна приема в здании администрации по средам, пятницам с 9:30 до 17:00, по субботам с 9:30 до 16:00. Телефон:8 (800) 550-50-30 далее - 3, добавочный 52228.