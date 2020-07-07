РИАМО - 7 июл. Сотрудники столичной прокуратуры после проверки выяснили, что в 2018-2019 годах должностные лица незаконно присвоили инвалидность 20 гражданам при отсутствии объективных данных, подтверждающих нарушение их здоровья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Общий размер ущерба, причиненного государству в результате незаконных выплат гражданам, превысил 9 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.