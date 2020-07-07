РИАМО - 7 июл. В Московской области закончился ЕГЭ по русскому языку, сдача экзамена проходила два дня, во втором дне сдачи приняли участие почти 16 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
«В Подмосковье успешно завершилась сдача ЕГЭ по русскому языку, процедура прошла штатно. Экзамен проводился в два дня, сегодня, в завершающий день, в испытании поучаствовали почти 16 тысяч ребят. Было задействовано 213 пунктов сдачи», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
По ее словам, на протяжении двух дней за ходом проведения экзамена следили свыше 1 тысяч общественных наблюдателей.
«В целях безопасности было принято решение провести самый массовый экзамен – русский язык – не в один, а в два дня. Ребята и организаторы восприняли это с пониманием, соблюдали все правила. Благодаря слаженной работе испытание прошло без нарушений», – добавила Каклюгина.
Период проведения ЕГЭ для школьников начался 3 июля и завершится 23 июля. 24 и 25 июля будут резервными днями. Вторая волна сдачи начнется 3 августа.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/13)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
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