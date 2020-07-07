РИАМО - 7 июл. В Московской области закончился ЕГЭ по русскому языку, сдача экзамена проходила два дня, во втором дне сдачи приняли участие почти 16 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В Подмосковье успешно завершилась сдача ЕГЭ по русскому языку, процедура прошла штатно. Экзамен проводился в два дня, сегодня, в завершающий день, в испытании поучаствовали почти 16 тысяч ребят. Было задействовано 213 пунктов сдачи», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, на протяжении двух дней за ходом проведения экзамена следили свыше 1 тысяч общественных наблюдателей.

«В целях безопасности было принято решение провести самый массовый экзамен – русский язык – не в один, а в два дня. Ребята и организаторы восприняли это с пониманием, соблюдали все правила. Благодаря слаженной работе испытание прошло без нарушений», – добавила Каклюгина.

Период проведения ЕГЭ для школьников начался 3 июля и завершится 23 июля. 24 и 25 июля будут резервными днями. Вторая волна сдачи начнется 3 августа.