РИАМО - 7 июл. Наиболее востребованными профессиями в Подмосковья являются медицинские сестры, полицейские, инженеры, уборщики, швеи, сообщила первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова.
Она отметила, что из рабочих профессий востребованы такие специальности, как уборщики помещений, подсобные рабочие, швеи, водители автомобилей.
«Среди безработных востребованы продавцы непродовольственных товаров, водители автомобилей, кладовщики, продавщицы широкого профиля, повара», - заключила Ускова.
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