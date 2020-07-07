РИАМО - 7 июл. Наиболее востребованными профессиями в Подмосковья являются медицинские сестры, полицейские, инженеры, уборщики, швеи, сообщила первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова.

«Свободных вакансий, заявленных работодателями, более 40 тысяч. На первом месте медицинские сестры — 786 рабочих мест свободны, при средней заработной плате 28 тысяч рублей. Полицейские — 743 рабочих места — специалисты, инженеры, командиры отделений», - сказала Ускова.

Она отметила, что из рабочих профессий востребованы такие специальности, как уборщики помещений, подсобные рабочие, швеи, водители автомобилей.

«Среди безработных востребованы продавцы непродовольственных товаров, водители автомобилей, кладовщики, продавщицы широкого профиля, повара», - заключила Ускова.