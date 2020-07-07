РИАМО - 7 июл. Строительство новой вылетной магистрали — проспекта Генерала Дорохова — могут завершить в 2020 году, проспект свяжет Третье транспортное кольцо с МКАД, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«После ограничительных мер во время пандемии все технологические процессы на городских стройках инфраструктурных объектов восполнены. Сейчас работы идут полным ходом на Северо-Восточной хорде, на Южной рокаде и здесь, конечно, на 24-й вылетной магистрали Москвы - на (проспекте - ред.) Генерала Дорохова - также полным ходом идут работы. Две трети этой магистрали уже построены и запущены», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что на сегодня остался недостроенным относительно небольшой кусок - порядка 6 километров. При этом здесь строительство вести достаточно сложно, так как предусматривается вынос инженерных коммуникаций, сооружений.

«Мы планировали его (проспект Генерала Дорохова - ред.) запустить в конце следующего года. Может быть, удастся на год даже раньше запустить этот объект», - отметил Собянин.

В Москве в 2020 году также планируется построить около 96 километров дорог, 22 искусственных сооружения - это мосты, тоннели, эстакады, а также больше 20 пешеходных переходов.