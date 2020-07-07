РИАМО - 7 июл. Администрация городского округа Королев Московской области сдает в аренду нежилое помещение для административно-бытовой, производственной деятельности, объект аукциона находится на 1 этаже и включает в себя несколько помещений, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Помещение прекрасно подойдет под размещение офиса или салона. Электронный аукцион состоится 4 августа 2020 года. С победителем аукциона будет заключен договор аренды на 5 лет», - говорится в сообщении.

Нежилое помещение площадью 22,4 квадратных метров находится на юго-западе города, на улице Пионерской.

Стартовая величина годовой арендной платы составляет 123,2 тысячи рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 июля на электронной торговой площадке, № процедуры 37548.